Paraná Clube contrata meia e confirma retorno de atacante

Pessalli e Vitor Feijão: reforços confirmados (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O meia Jonas Pessalli é o novo reforço do Paraná Clube para a temporada 2017. Formado na base do Grêmio, o jogador esteve por cinco temporadas no futebol francês e, agora, retorna ao Brasil para vestir a camisa tricolor. Além dele, o clube também oficializou o retorno do atacante Vitor Feijão, agora com o contrato renovado até o fim da temporada. Os dois já treinam com o grupo no Ninho da Gralha e prometem estar fisicamente 100% para a estreia na Primeira Liga, frente ao Avaí.

Jonas Henrique Pessalli, 26 anos, é gaúcho de Bento Gonçalves. Fez toda a base no Grêmio e depois se transferiu para o Barueri. De lá, o destino foi a França, onde defendeu o Angers e o VLF Luçon. “Estou muito feliz com essa oportunidade que o Paraná está me dando. O grande diferencial, na Europa, é que lá existe a preocupação de formar o atleta, ampliando horizontes e conhecimento”, comentou Pessalli. “Há uma preocupação muito grande com o estudo e aproveitei ao máximo esses cinco anos fora do país”.

O meia não gosta muito de traçar o seu perfil e espera que o torcedor paranista possa fazer isso com a sequência dos jogos. “Sou um meia que joga por trás dos atacantes. Um pensador, que gosta de armar as jogadas”, resumiu. Pessalli, neste momento, diz estar focado exclusivamente na pré-temporada. “Minha meta, hoje, é buscar a melhor condição física possível. Depois disso, começo a traçar as minhas metas para as competições que virão pela frente”, concluiu.

Vitor Feijão, 20, entende que a temporada passada foi de aprendizado. “Fiz quase quarenta jogos. Passei por Jacuipense e Coritiba e isso valeu para que eu ganhasse ritmo de jogo e amadurecesse”, comentou. Feijão acredita que seu estilo de jogo – com velocidade e agressividade – combina bem com aquilo que ele tem visto do técnico Wagner Lopes no dia a dia. “Acho que meu jogo cabe bem na ofensividade que o Wagner pretende dar ao time. Vai dar tudo certo e será um ano positivo para o Paraná”, acredita o atacante tricolor.



Jonas Pessalli

Nome: Jonas Henrique Pessalli

Idade: 26 anos (24/09/1990, Bento Gonçalves-RS)

Altura: 1,80m

Peso: 73kg

Posição: meia

Clubes: Grêmio-RS, Barueri-SP, Angers-FRA, VLF Luçon-FRA, Neftchi-AZJ e Paraná Clube



Vitor Feijão

Nome: Vitor Correia da Silva

Idade: 20 anos (01/08/1996, São Paulo-SP)

Altura: 1,69m

Peso: 76kg

Posição: atacante

Clubes: Paraná Clube, Jacuipense-BA, Coritiba-PR e Paraná Clube