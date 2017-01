Arrancadão na Terra SJP reúne pilotos de todo o país

(foto: Divulgação)

Abertura da temporada do Arrancadão na Terra SJP será nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2017 no Autódromo de São José dos Pinhais. O evento contará com a participação de pilotos de várias regiões do Brasil, os quais estarão disputando as categorias: Dianteira Turbo A, Dianteira Turbo B, Dianteira Original, Turbo Traseira, Street Tração Traseira, Estruturado, Força Livre Dianteira, Super Street Tração Traseira, Penélope, Desafio e Motos.

A organização do evento será da AGV Produtora de Eventos, com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA).

Segundo Gastão Vosgerau, organizador do evento, o ano iniciara muito bem com vários pilotos ansiosos para a chegada do evento, pois quem é apaixonado por arrancada não deixará de comparecer nenhum dos dias, não esquecendo que o evento continua com o mesmo objetivo de praticar a arrancada em um local seguro, e deixando os racha nas ruas de lado.

Na manhã de sábado (14/01) à partir das 10h00 ocorrerão os treinos oficiais e logo após a classificação será feita uma bateria oficial de cada categoria. No domingo (15/01) ocorrerá a mesma programação.

Os ingressos podem ser adquiridos na portaria do autódromo, com o valor de R$10,00 (dez reais) no sábado e R$20,00 (vinte reais) no domingo, menores de 10 anos são isentos do pagamento. Credenciais para o sábado no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais) para o domingo. As inscrições para os pilotos estão no valor de R$200,00 (Duzentos reais).

O Autódromo de São José dos Pinhais localiza - se na BR-376, km 19,5 - São Marcos - São José dos Pinhais.

Maiores informações: pelo telefone (41) 3383-8040, pelo site www.velocidadenaterra.com.br , ou pelo facebook - www.facebook.com/arrancadanaterrasjp.