Por fisioterapia, Pelé falta ao prêmio de melhor do mundo da Fifa

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidado pelo presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, a comparecer à cerimônia de entrega do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa nesta segunda-feira (9) em Zurique, na Suíça, Pelé, 76, preferiu ficar em São Paulo e dar sequência a tratamento de fisioterapia para fortalecimento da região do quadril.

A Folha de S.Paulo revelou que Pelé passou por uma cirurgia no quadril no início de dezembro de 2015, em Nova York, para a correção de um deslocamento da prótese que ele colocou no quadril em novembro de 2012. A peça fica localizada na junção do fêmur e da bacia, e sua mudança de posição estava gerando dores no ex-atleta desde meados de 2015, quando ele passou a planejar a cirurgia. Posteriormente, o ex-atleta disse em entrevista que seu incômodo seria resultado de erro médico.

Nos últimos anos, Pelé tem apresentado alguns problemas de locomoção, frequentemente aparecendo com andadores ou bengalas. Limitado por essas dores e submetido à rigorosa agenda de fisioterapia, o Rei do Futebol tem evitado viagens longas. Por conta disso, alguns de seus compromissos têm se acumulado, e a resolução deles também foi um dos motivos para que não viajasse para a Suíça. Ele enviou mensagem a Infantino agradecendo o convite e justificando sua ausência.

Desafeto histórico da Fifa, o argentino Diego Maradona, que nutre relação oscilante de amor, ódio e disputa com Pelé, voltou à sede da entidade por ocasião da cerimônia. Pela primeira vez em muito tempo, Maradona aceitou fazer parte da festa, o que foi visto como grande sucesso diplomático de Infantino. Em 2000, Pelé e Maradona se encontraram na Itália em eleição organizada pela Fifa para decidir o melhor jogador de futebol do século. O brasileiro recebeu o prêmio "Fifa Player of the Century Award", concedido por um júri de notáveis, ao passo que o argentino venceu eleição na internet e levou o "Fifa Internet Award". O fato gerou mal estar nas semanas seguintes, com provocações de ambos os lados.

HISTÓRICO HOSPITALAR

O procedimento no quadril foi o mais recente de uma série de cirurgias e tratamentos pelos quais Pelé tem passado nos últimos anos. Em julho de 2015, Pelé ficou uma semana internado após cirurgia na coluna para "descompressão de raiz nervosa." Em maio do mesmo ano, ficou três dias internado após uma cirurgia na próstata. Na ocasião, ele havia sido admitido no hospital para exames de rotina e passou por um procedimento cirúrgico de ressecção transuretral da próstata, feito para remover parcial ou totalmente essa glândula.

Em 24 de novembro de 2014, Pelé foi internado no mesmo hospital após exames de revisão de sua cirurgia de cálculos renais diagnosticarem uma infecção urinária. Três dias depois, ele foi transferido para a UTI e precisou submeter-se a uma hemodiálise para ajudar o rim a filtrar o sangue. No mesmo período, foi revelado pelo estafe de Pelé que ele não tinha o rim direito, extraído em uma cirurgia há mais de 30 anos. Em tese, a falta de um rim poderia retardar o tratamento no hospital.