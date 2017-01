Malaio desbanca Marlone e conquista prêmio Puskás

(foto: Reprodução/Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dominada de bola no peito e o arremate de voleio na entrada da área do meia-atacante do Corinthians, Marlone, 24, na Libertadores, não foi suficiente para faturar o Prêmio Puskás, que laureia o jogador com o gol mais bonito do ano. O brasileiro foi desbancado pelo malaio Mohd Faiz Subri, que fez um gol de falta em fevereiro pelo Penang F.C, da Malásia.

O troféu foi entregue nesta segunda-feira (9) em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça. A outra finalista era a venezuelana Daniuska Rodríguez. Esta é a primeira vez que um brasileiro finalista não é campeão.

Em 2011, Neymar chegou à final após marcar um belo gol pelo Santos sobre o Flamengo. Em 2015 foi a vez de Wendell Lira, que marcou na partida entre seu ex-clube, o Goianésia, e Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano.

A votação do prêmio, que homenageia o lendário jogador húngaro Ferenc Puskás morto em 2009 aos 79 anos, foi aberta ao público no site oficial da Fifa.