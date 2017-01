Alexandre Pato posta foto com camisa do Paraná Clube

O atacante Alexandre Pato, do Villareal, da Espanha, postou uma foto vestindo a camisa do Paraná Clube. A foto é da infância do jogador, quando morava em Pato Branco. Apesar de ter nascido e morado no Paraná, Pato nunca defendeu um clube do Estado — começou a carreira no Internacional-RS.

Após a postagem no Instagram, Alexandre Pato recebeu várias respostas. Um torcedor convidou o jogador a atuar pelo Paraná Clube. “Bela camisa, Alexandre Pato! Pode vesti-la novamente, jogar e fazer uns gols com ela. Que tal?”, escreveu. E Pato respondeu. “Essa camisa é uma relíquia! Por enquanto posso só fazer uma foto igual!! Mas preciso da camisa nova haha!”, postou.

Pato é titular do Villareal, 5º colocado do Espanhol. O atacante, 27 anos, tem dois gols e uma assistência em 12 jogos.