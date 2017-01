Trump irá indicar genro para cargo na Casa Branca, diz imprensa americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, irá indicar seu genro, Jared Kushner, a um posto de conselheiro da Presidência, afirmaram nesta segunda-feira (9) o jornal "The New York Times" e a rede NBC. A indicação de Kushner já era esperada, mas não se sabe ainda qual papel ele desempenhará na Casa Branca. Assim como Trump, Kushner é um nome proeminente da indústria imobiliária de Nova York. Seus negócios podem representar potenciais conflitos de interesse, como o bilionário acordo com uma empresa chinesa para remodelar um edifício da Quinta Avenida. Kushner pode ser enquadrado na lei antinepotismo de 1967 -sancionada após John Kennedy indicar o irmão para ser seu procurador-geral. O anúncio oficial do cargo de Kushner é esperado para os próximos dias, segundo duas fontes próximas da equipe de transição do presidente eleito. Para críticos, Trump alimenta tanto nepotismo quanto conflito de interesses ao incorporar a prole à sua equipe de transição e, possivelmente, em sua administração.