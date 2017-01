Curitibana vai enfrentar o Ironman 70.3 Pucon

A curitibana Luca Glaser (foto: Divulgação)

A curitibana Luca Glaser, atleta que recebe apoio da Companhia Athletica Curitiba, embarca para o Chile e participa de mais uma importante competição do ironman.

Conhecida como a prova mais bonita do mundo, o Ironman 70.3 Pucon, no Chile, que será realizado no dia 15 de janeiro, receberá a curitibana Luca Glaser, atleta que recebe o apoio da Companhia Athletica Curitiba. A disputa é considerada uma das mais belas e duras do circuito 70.3 e promete abrir a temporada do novo ano para a atleta.

“Essa é uma prova que está na minha lista faz anos! Estou super ansiosa para o grande dia”, comentou ela. Luca Glaser é conhecida nas redes sociais por registrar diariamente seus treinos e provar que, mesmo sendo uma atleta amadora, leva o hobby do triathlon muito a sério.

Localizado na região sul chilena, Pucon é o cenário da competição que trará para a atleta particularidades de uma prova desafiadora. “A água é gelada, o asfalto é poroso por conta da neve e a corrida tem subida; acho que será um grande desafio para abrir a minha temporada de 2017 em grande estilo e já no ritmo de competições. Não poderia começar o ano diferente!”, completa Glaser.

A prova é conhecida por oferecer um dos percursos mais bonitos do mundo por conta da paisagem a sua volta. São 1,9 km de natação nas águas do Lago Villarrica; 90 km de ciclismo em um percurso montanhoso com vista para o vulcão e muitos ventos; e 21 km de corrida para finalizar.

Luca Glaser

Sua trajetória teve início em 1999, quando tinha nove anos de idade. Em uma transição do Ballet com a Natação, ela foi convidada a fazer uma aula experimental de triathlon. A partir daquele momento, nunca mais parou e atualmente reúne títulos importantes de todas as competições em que participou. Em 2006, levou o 2º lugar no Campeonato Panamericano em Brasília – a primeira brasileira na categoria Junior e Sub 23; em 2008, foi escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para representar o Brasil no Olympic Youth Camp, programa olímpico de incentivo a jovens; e, em 2013, conquistou o 1º Ironman, com o 1º lugar na categoria 18-24 anos, única vaga da categoria para o Mundial de Ironman do Havaí. Recentemente a atleta participou do Ironman World Championship 2016, em Kona no Havaí, competição que reúne os maiores atletas do triathlon mundial, e garantiu o prêmio de melhor natação feminina entre os brasileiros.