Coritiba agenda jogos com dois paraguaios e o Foz

O Coritiba treina em Foz do Iguaçu (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba terá pelo menos três jogos-treino na pré-temporada em Foz do Iguaçu. Duas partidas serão no dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Foz do Iguaçu e o 3 de Febrero, da segunda divisão do Paraguai. O último “amistoso” será dia 21 de janeiro, um sábado, contra o paraguaio Mingá Guazu.

O jogo com o 3 de Febrero, será no estádio Antonio Aranda, na Ciudad Del Este, às 19 horas.

A delegação do Coritiba ficará em Foz do Iguaçu até 21 de janeiro. O time estreia em 2017 contra o Cianorte, dia 29, um domingo, às 17 horas, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense.