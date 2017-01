Quadrilha envolvida em roubo a banco em Ortigueira é presa

Denúncias anônimas enviadas à Polícia Militar auxiliaram na localização de um grupo de pessoas envolvidas em roubos a banco neste domingo, 8, no município de Ortigueira, nos Campos Gerais. Os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), pertencente ao 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), surpreenderam os suspeitos numa chácara e houve confronto. Um dos envolvidos entrou em óbito no local, outros três foram presos e as equipes apreenderam dois fuzis, uma espingarda de calibre .12, explosivos e um veículo clonado e roubado.

