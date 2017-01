Durante uma ação neste sábado (07/01), policiais militares atuantes no “Verão Paraná 2016/2017” apreenderam uma quantia de maconha e conduziram um homem à delegacia, o qual estava embriagado. A situação ocorreu no município de Guaratuba (PR), no Litoral do estado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia