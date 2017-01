Temer viaja para velório de Mário Soares com Sarney e Gilmar Mendes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer já está a caminho de Lisboa para participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente português Mário Soares. Temer viajou acompanhado do ex-presidente da República José Sarney, do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do subsecretário-geral do ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães. As informações são da Agência Brasil. Presidente de Portugal entre 1986 e 1996, Mário Soares também foi primeiro-ministro do país (1976-1978 e de 1983-1985). Ele morreu na tarde de sábado (7), aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luto oficial de três dias, a partir de hoje (9). No Mosteiro dos Jerônimos, onde ocorre o velório aberto ao público, Temer participa amanhã (10) das últimas homenagens a Soares, às 13h (horário local). Em seguida, o corpo do político português segue para o Cemitério dos Prazeres, também na capital portuguesa, para o funeral. Antes do embarque, o presidente cumpriu agenda no interior do Rio Grande do Sul e ficou em Brasília por algumas horas. Mário Soares é considerado por muitos um dos grandes nomes da democracia em Portugal. Foi advogado, fundou o Partido Socialista, lutou contra a ditadura de Salazar, foi preso e exilou-se em Paris. Voltou ao país após a Revolução dos Cravos, movimento que derrubou a ditadura. Conduziu Portugal no processo de adesão à União Europeia, entre outros feitos. De volta a Portugal, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e presidente da República.