Motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba estão sem salário

09/01/17 às 19:23 - Atualizado às 19:30 Redação Bem Paraná com assessoria

Mais de dois mil motoristas e cobradores das viações São José Filial, CCD e Tamandaré Filial não receberam até nesta segunda-feira, 9, os salários de dezembro. Segundo as informações do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região e Metropolitana (Sindimoc), os salários deveriam ter sido pagos até o quinto dia útil do mês, ou seja, até a útlima quinta-feria, 5.

Diante disso, o Sindimoc irá realizar nesta madrugada de terça-feira, 10, em frente às garagens, assembleias para definir a reação a ser tomada junto aos trabalhadores. "É inadmissível que esse problema continue, em um sistema altamente superavitário, com dois milhões de usuários pagando em dinheiro vivo, diariamente. Há um esgotamento generalizado na categoria, uma revolta, uma indignação. Os atrasos salariais já ocorrem há anos e até agora nenhuma autoridade foi capaz de dar um basta nisso”, afirma Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc.



VEJA QUAIS AS REGIÕES DE ATUAÇÃO DOS TRABALHADORES SEM SALÁRIO:

São José Filial

Centro, leste e sul de Curitiba e São José dos Pinhais

27 linhas

1.000 trabalhadores

CCD

Leste de Curitiba

45 linhas

700 trabalhadores

Tamandaré Filial

Norte e oeste de Curitiba e mais Almirante Tamandaré (metropolitano)

11 linhas

300 trabalhadores