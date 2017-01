Prefeito de Curitiba tem alta e despacha de casa por uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu alta do Hospital Marcelino Champagnat na tarde desta segunda-feira (9), após ser submetido ao tratamento de tromboembolia pulmonar. Recém-empossado no último dia 1º, Greca foi internado no dia seguinte, segunda-feira, depois de sentir falta de ar. As informações são da Agência Brasil. Segundo boletim da prefeitura de Curitiba, Greca saiu do hospital, no bairro Cristo Rei, acompanhado da mulher, Margarita Sansone, e de assessores. O prefeito seguiu diretamente para casa, de onde vai despachar durante esta semana. Por orientação médica, ele deve voltar a dar expediente integral a partir da próxima segunda-feira (16). "O susto passou. Agora é cuidar da nossa amada Curitiba", disse o prefeito em sua conta no Twitter.