"Trabalhoso", segundo dia de Fuvest tem abstenção de 8,8%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de provas da segunda fase da Fuvest teve um grau de dificuldade desafiador, segundo especialistas, e abstenção de 8,8%. Foram 2.011 ausentes, mais do que na véspera, quando 1.933 dentre os 22.689 candidatos faltaram (8,5%). O percentual também é ligeiramente superior ao do mesmo dia de provas em 2016, que foi de 8,4%. De acordo com a coordenadora do curso Objetivo, Vera Lucia Antunes, a prova desta segunda-feira (9) deve se confirmar como a mais difícil dentre os três dias de segunda fase da Fuvest. "Nos últimos anos, percebe-se uma tendência de que o segundo dia seja o mais difícil. A prova de hoje confirma essa impressão", diz. Ela classificou a prova como de dificuldade média para alta. Segundo Vera Lucia, as questões exigiram do aluno a capacidade de relacionar conhecimentos interdisciplinares. Para resolver as questões dissertativas, o aluno tinha que sintetizar conhecimentos que foram apresentados a ele em aulas diferentes. O conhecimento em literatura, por exemplo, poderia ajudar a solucionar uma questão de história que exigia uma análise sobre dois momentos históricos distintos do Brasil. Para Edmilson Motta, coordenador geral do colégio Etapa, houve uma diferença significativa no conceito de interdisciplinaridade entre as disciplinas de humanas e de ciências. Segundo Motta, o conceito foi aplicado de maneira "bem superficial" nas matérias de ciências. Ele concorda com a colega quando ela diz que o dia deve ser o mais difícil entre os três. "Foi bem específica, com grau de dificuldade maior do que se costuma encontrar nesse dia", afirma. Motta destaca a questão 13, a única de matemática, como uma "maldade". "Por ser cobrada só uma questão, foi uma maldade com os vestibulandos. Estava mais difícil que o usual, bem puxado." Ainda em exatas, um detalhe chamou a atenção do professor: o espaço para resolução nas perguntas de física acabou sendo "minúsculo", em decorrência dos gráficos. Paulo Moraes, coordenador de ensino do Anglo, diz que a prova foi "trabalhosa". "Um contraponto interessante em relação à 1ª fase, é que a parte de humanas tinha sido muito difícil, agora foi menos, exatas é que foi mais", afirma. Como Motta, ele diz que a interdisciplinaridade ainda deixa um pouco a desejar. Ainda assim, elogia o grau de dificuldade. "É uma prova Fuvest, não pode ser fácil. Mas foi uma prova densa, com muitos itens nas questões e pouco tempo para os alunos trabalharem." Obrigatória para todos os vestibulandos convocados para a segunda fase, a prova desta segunda-feira (9) teve 16 questões, elaboradas com base nas disciplinas que constituem o núcleo comum do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês) e questões interdisciplinares. Nesta terça (10), a prova conterá 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três, serão quatro questões para cada disciplina. Essa prova também é obrigatória para todos os candidatos. APROVADOS A primeira lista de aprovados no vestibular será divulgada às 10h no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas: não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2017, e presencial (obrigatória) nos dias 13 e 14 de fevereiro. As demais chamadas aconteceram nos dias 9, 17 e 23 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 6 e 10 de março (quinta e sexta chamadas, respectivamente). Depois desse período, a Fuvest divulga o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de mudança do curso, apenas pela internet, nos dias 15 e 16 de março de 2017. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 22 e 24 de março, respectivamente.