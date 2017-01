Greca recebe alta, mas terá que ficar em repouso

Greca com a primeira-dama: ansiedade para voltar (foto: Divulgação)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) recebeu alta nesta segunda-feira (9), depois de uma semana internado no hospital Marcelino Champagnat, com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Apesar de ter sido liberado pelos médicos para deixar o hospital, ele terá que ficar uma semana em repouso. Só poderá retomar integralmente as atividades na prefeitura no próximo dia 16, segunda-feira da semana que vem. Até lá, poderá despachar de casa, como já vinha fazendo do hospital, mas desde que evite maiores esforços físicos.

“Estou aos poucos recuperando o fôlego, mas estou com uma vontade tremenda de servir Curitiba”, disse Greca, em entrevista coletiva antes de deixar o Marcelino Champagnat ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone. “A presença, o meu internamento nesse hospital de ponta, só multiplica em mim a vontade de servir a causa da saúde. Eu acho que Deus que sabe o que faz me colocou na condição de doente dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva para eu entender o que é preciso ser feito pelo bem do nosso povo”, afirmou o prefeito.

Apesar da recomendação de repouso, Greca demonstrou ansiedade para retomar as atividades administrativas. “Eu só tenho que me cuidar um pouco ainda por mais cinco dias. Não devo me expor a risco de infecção, de gripe, por exemplo. Então não vou poder estar nas ruas da Cidadania, ou nas UPAS, ou vendo obras, nos próximos cinco dias. Mas depois do dia 16, liberou geral”, alegou.

“Eu devo ir à prefeitura esses dias, mas muito lentamente. Porque até o dia 16, a recomendação médica é de que eu não me exponha ao contato que possa gerar alguma recaída”, afirmou o prefeito, que atribuiu o problema de saúde que levou à sua internação, ao cansaço acumulado desde a campanha eleitoral. “Tem relação com o meu cansaço na montagem do governo. A trânsição foi sôfrega. Eu tive uma campanha muito difícil, não tirei férias. Fiquei muito tempo sentado e o trombo se formou. Mas é uma coisa que acontece com pessoas de todas as idades”, avaliou.

“Se o José Eduardo Marquesini deixar eu mesmo vou abrir a torneira para lavar a rua XV. Se não vou mandar um copinho de água benta para jogar no tanque”, brincou o prefeito, sobre a operação de “lavagem” da rua XV, programada para a próxima quinta-feira.

Cuidados

O médico que cuidou de Greca, deixou claro, porém, que a recomendação expressa é de que ele fique em casa pelo menos uma semana. “A programação que a gente teve com ele, é para ele voltar realmente as atividades na prefeitura na próxima semana. No próximo dia 16”, explicou o médico, dizendo que o tratratamento do tromboembolismo demora seis meses, e é feito com base em medicamentos anticoagulantes. “Em relação às atividades físicas, esse sim requer um repouso relativo, as atividades do dia a dia dentro de casa, ele vai poder desempenhar na próxima semana. E só depois ele vai poder estar nas atividades da prefeitura”, disse. “Até lá é casa”, alertou. “Ele já vinha fazendo alguns despachos de documentos (do hospital). Ele vai poder fazer de casa. Mas o objetivo é ele não sair de casa na próxima semana”, detalhou Marquesini.

Segundo o médico, o estado de saúde geral de Greca e bom e o risco de uma reincidência é “baixo”. “Nós próximos dois meses ele vai retomar uma atividade física gradual. Depois é vida normal”, afirmou. Marquesini voltou a negar relação entre a internação de Greca na véspera da posse, no dia 31 de dezembro, e um dia após assumir o cargo, na segunda-feira, 2 de janeiro. “A situação do sábado eram sintomas diferentes. Até porque se fosse o tromboembolismo ele não conseguiria ter ido e permanecido o dia na posse”, alegou.