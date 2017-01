Apesar de ter ficado internado durante a primeira semana de seu novo mandato, o prefeito Rafael Greca (PMN) garantiu ontem que a administração já está funcionando, graças ao trabalho da equipe formada por ele. Greca lembrou que ontem a prefeitura quitou dívidas com hospitais e retomou serviços como o de poda de árvores e recolhimento de resíduos vegetais.

“Nunca mais o dinheiro dos hospitais será seguro pela tesouraria municipal. A transferência será online e automática”, garantiu o prefeito. “A equipe está formada, a cidade está funcionando, as podas vegetais estão sendo recolhidas. O resgate social já começou. A limpeza da cidade contra a dengue vai se intensificar esta semana”, disse Greca.

O médico José Eduardo Marquesini atribuiu o problema de saúde de Greca ao esforço da transição. “Ele ficou muito tempo em reuniões. A formação do trombo ocorre por ficar muito tempo em uma mesma posição. Eram reuniões extensas, de dez, nove horas. A gente parte da premissa de que a formação do trombo foi pela imobilização por muito tempo no mesmo local”, explicou.