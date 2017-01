Líder do PSD na Câmara lança sua candidatura

Atual líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF), lançou na tarde de ontem sua candidatura à presidência da Casa com um discurso de aproximação do Legislativo com a sociedade. Em 36 minutos de apresentação ao vivo de suas propostas no Facebook, Rosso defendeu a aprovação da Reforma da Previdência “sem atropelo” ou “açodamento” e disse estar seguro de que o projeto do governo sofrerá mudanças. “Do jeito que ela chegou não será aprovada, não terá mais de 308 votos necessários (para aprová-la). Ela vai sofrer alterações”, previu. O deputado disse que a Reforma da Previdência tem de comportar não só as demandas do governo como evitar injustiças sociais.

Rosso disse que resolveu lançar sua candidatura de forma mais simples, “sem demonstração de força” política, por considerar que a internet é o meio mais democrático de aproximar a sociedade dos parlamentares. Pressionado pela cúpula do PSD a desistir da candidatura em favor da recondução do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Rosso fez questão de dizer que seu nome “representa o PSD”.