Trump diz que se afastará de negócios

Estados Unidos — O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu ontem que será “simples” se desvencilhar de seus abrangentes interesses em negócios internacionais. Durante breve aparição no lobby de seu prédio Trump Tower, em Nova York, o empresário disse que pretende tratar do assunto durante a entrevista coletiva planejada para amanhã. “Tudo que posso dizer é que é muito simples, muito fácil”, garantiu. Trump prometeu se afastar dos negócios na família no setor imobiliário antes de assumir, em 20 de janeiro. Ele continua, porém, a possuir ou controlar as cerca de 500 companhias que formam a Trump Organization. O presidente eleito disse que também discutirá o cargo planejado para seu genro Jared Kushner na entrevista coletiva da quarta-feira. Trump falou a repórteres após reunião com o empresário francês Bernard Arnault, executivo-chefe da LVMH, do setor de luxo. Trump também se reuniu nesta segunda-feira com o fundador da gigante do e-commerce Alibaba, Jack Ma. O presidente eleito disse que planeja trabalhar com Ma para ajudar a fortalecer as pequenas empresas norte-americanas.

Obama

Estados Unidos — Mais da metade dos americanos vê Barack Obama como um bom presidente, segundo uma pesquisa feita em parceria entre a Associated Press e o Centro de Pesquisas para Assuntos Públicos NORC. Segundo a pesquisa, 57% dos americanos veem Obama favoravelmente, enquanto 37% têm uma visão desfavorável do presidente americano. Esses números contratam com a forma como os americanos viam Obama há alguns anos. Em dezembro de 2014, apenas 41% disseram ter uma visão positiva de Obama, segundo a pesquisa feita pela AP,

Tiros

Estados Unidos — Um navio da marinha dos EUA disparou vários tiros de advertência contra barcos de patrulha do Irã à medida que eles avançavam em direção à embarcação no Golfo Pérsico, disseram duas autoridades de defesa dos EUA. A tripulação do USS Mahan disparou tiros de advertência depois de tentar estabelecer contato com os iranianos e dar sinal de fumaça, disseram autoridades, que não se identificaram, pois não estavam autorizadas a falar. A Marinha dos EUA ocasionalmente tem confrontos com as forças navais iranianas.

Fraude

Estados Unidos — Um ex-diretor-geral do escritório de Engenharia e Meio Ambiente da Volkswagen nos Estados Unidos, Oliver Schmidt, foi preso no final de semana, acusado de participação no escândalo de fraude nas emissões de gases da companhia, que faz parte de uma investigação federal, de acordo com informações de uma fonte ligada ao caso. Segundo a fonte, este é o segundo funcionário da Volkswagen a ser preso por envolvimento no caso. Schmidt era responsável por garantir que os veículos vendidos nos EUA estivessem de acordo com as normas.

Amadorismo

Rússia — O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou ontem uma avaliação feita pela comunidade de inteligência dos EUA sobre a acusação sobre o papel de Moscou nas eleições americanas, chamando-a de “amadorismo”, disseram agências de notícias russas. “Essas acusações são bastante cansativas”, disse Dmitry Peskov à imprensa russa. “Isso já é uma reminiscência de uma caça às bruxas em grande escala”. Autoridades de inteligência norte-americanas divulgaram um relatório sobre as amplas acusações contra a Rússia por interferir na campanha.