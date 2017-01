Jogo digital vai educar as crianças nas praias

Jogo Perigosa Mente permite que jogador escolha o papel que deseja desempenhar no trânsito: consciência (foto: AEN)

A partir do próximo final de semana, os veranistas que estiverem no litoral poderão participar de um jogo digital desenvolvido pelo Detran, em parceria com a Secretaria Estadual de Comunicação. A ação faz parte da programação especial promovida pelo governo paranaense no Litoral do estado durante a temporada de verão.



“A ideia é levar o Detran para perto dos veranistas e aproveitar este momento de lazer para falar sobre segurança no trânsito. O jogo digital quer mostrar como uma ação individual pode refletir no coletivo. Para isso, os jogadores vão poder escolher o papel que desejam ocupar no trânsito e evoluir de acordo com as dificuldades da via”, explica o diretor-geral, Marcos Traad.



O aplicativo estará disponível também para download nos celulares com sistema Android, pela Play Store, de forma gratuita.



Programação — Além dos jogos digitais, a tenda do Detran na Avenida Atlântica nº 2.010 terá atividades diárias, das 14 horas às 18 horas.



Entre as brincadeiras, estão um tabuleiro gigante, atividades lúdicas e jogo da memória sobre sinalização de trânsito.



No local, a autarquia ainda vai oferecer serviços de habilitação e veículos. Os veranistas terão a oportunidade de esclarecer dúvidas, consultar processos, pontuação de CNH e realizar cadastros no sistema Detran Fácil.



SERVIÇO:

Tenda Recreativa (Atendimento ao público e atividade de educação)

Local: Avenida Atlântica

Horário: 14h às 18h

Data: entre 13 de janeiro e 19 de fevereiro



Se Liga no Trânsito

Horário: 22h às 00h.

Local: Bares e restaurantes de Caiobá, Matinhos e Praia de Leste.

DETRAN FARÁ BLITZ EM BARES DO LITORAL

Uma equipe do Departamento de Trânsito (Detran) vai percorrer à noite dos balneários para tentar conscientizar os veranistas sobre os riscos de misturar bebida e direção. De sexta-feira a domingo, das às 22 horas 0 hora, a equipe do Detran vai percorrer os bares e restaurantes de Caiobá, Matinhos e Praia de Leste.



A abordagem do “Se liga no trânsito — Se beber não dirija” contará com apoio da Assessoria Especial de Juventude e vai alertar sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.



A ideia, segundo o diretor-geral do Detran, Marcos Traad, é promover a conscientização de que as ações, erradas ou não, têm consequências.



Para realização das atividades, o Detran tem como parceiros a Secretaria do Estado da Comunicação Social, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria do Esporte e do Turismo, Casa Militar, Assessoria Especial de Juventude, Copel, Sanepar, Instituto Ambiental do Paraná e Instituto Águas do Paraná.



Durante os dois meses da temporada, o Governo do Paraná vai promover atividades físicas como ginástica, yoga, surf e torneios esportivos e, todos os sábados, a Secretaria do Estado da Cultura apresentará um espetáculo teatral com destaque para o tema trânsito.

BALNEÁRIOS TERÃO ATIVIDADE ATÉ FEVEREIRO

Até o próximo dia 6 de fevereiro, a Secretaria de Esportes e Turismo do Paraná promove uma série de atividades para os veranistas que estão de férias nas praias do litoral do estado.



Serão quatro equipes, duas fixas nos balneários de Caiobá e Ipanema, e duas itinerantes que vão percorrer os demais balneários do litoral, e que vão promover atividades como danças, coreografias e brincadeiras diversas, para animar a temporada.



A Secretaria já está capacitando os monitores responsáveis por realizar as atividades. “Além de capacitar nossos monitores, convidamos o professor Guto Zafalon para fazer uma série de dinâmicas com a equipe de 35 pessoas que vai executar o Projeto Verão.



Foram realizadas atividades de motivação e qualificação para garantir um excelente trabalho nestes 35 dias do projeto”, explicou Márcia Simoni Claro, coordenadora do Projeto Verão Paraná.



A capacitação em Matinhos foi realizada na escola municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva, onde os monitores estão concentrados. “A capacitação que promovemos visa formar animadores sócio-culturais. Estas pessoas serão o reflexo e a cara do programa para a população”, disse Zafalon.