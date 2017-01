Férias especiais nas Casas de Leitura

As Casas da Leitura mantêm sua programação para as crianças durante as férias, neste mês de janeiro, oferecendo várias opções de atividades literárias. Nos dias 11 e 13, a Casa da Leitura Miguel de Cervantes (Praça Espanha) promove uma sessão de contação de histórias tradicionais japonesas acompanhada de uma oficina de origami, uma roda de leitura de livros infantis de diversos autores que contemplam o universo fantástico e uma sessão de histórias infantis contadas em língua espanhola. As atividades são voltadas para crianças a partir de 5 anos e são gratuitas.



Na Casa da Leitura Maria Nicolas (Rua da Cidadania Santa Felicidade), os contos escolhidos para as atividades são “Os dois irmãos, a velha remelenta e o monte Kilimanjaro” e “Os três cabelos de ouro”. O primeiro é uma história africana e o segundo, um conto europeu. As duas histórias têm em comum mulheres mais velhas, fortes e sábias como personagens principais. Os contos abrem a série.

PROGRAMAÇÃO

Casa da Leitura Miguel de Cervantes – Praça Espanha

11/1, ás 15h - Contação de Histórias Na Toca do Coelho

13/1, às 15h - Cuéntame un Cuento

Sábados, às 11h - Contação de Histórias



Casa da Leitura Maria Nicolas – R, da Cidadania Santa Felicidade

10, 12, 17 e 19/1 (terças-feiras), às 15h30 - A Ciranda das Velhas Sábias



Casa da Leitura Walmor Marcelino – R. Lupianópolis, Vila Tecnológica, Sítio Cercado

11, 18 e 25/ 1 (quartas-feiras), às 15h - Contação de Histórias: Identidade

Sextas-feiras, às 15h - Contação de Histórias: Em Férias



Casa da Leitura Laura Santos – Rua da Cidadania Tatuquara

9 a 13/1, às 14h - Contação de Histórias, com Alana Albinati

Classificação: 8 a 10 anos



Casa da Leitura Jamil Snege – R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

10, 12 e 13/1, às 15h - A Volta ao Mundo no Tapete



Casa da Leitura Wilson Bueno – Portão Cultural – Av. República Argentina, 3430

11, 18 e 25, às 14h - Contação de Histórias: Contos de Verão

Sábados, às 15h - Contação de Histórias na Bueno



Casa da Leitura Wilson Martins – Rua da Cidadania Boqueirão

12, 19 e 16/1, às 15h - Contação de História: Tem Pó de Pirlimpimpim, tem!



Casa da Leitura Manoel Carlos Karam – Rua Batista Ganz, 453 – Parque Barigüi

23 a 27/1, às 14h - Contação de Histórias: Contos em Todos os Cantos



Casa da Leitura Marcos Prado – R. Pastor Antonio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

10 a 13/1, às 14h30 - Cineclubinho Roald Dah