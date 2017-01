Fotógrafo registra intenso ensaio

O processo de ensaio de qualquer trabalho artístico (cinema, televisão, teatro, dança) é o período guardado com muito carinho pelos participantes. Ainda que tortuoso, cansativo, exasperante, o ato de se repetir ações em busca da melhor variação, a mais perfeita, é apontado como o mais enriquecedor. Afinal, muitas boas ideias nascem nesses momentos. É o que se pode concluir ao se observar as imagens fotografadas por Leandro Pagliaro durante as aulas de corpo e as improvisações comandadas pelo diretor Luiz Fernando Carvalho com o elenco da minissérie Dois Irmãos, realizadas durante três meses no Projac, da Globo.



Colaborador próximo do encenador, conhecedor de sua refinada técnica e originalidade, Pagliaro selecionou mais de 100 retratos para compor o livro Fotografias - O Processo Criativo dos Atores de Dois Irmãos, lançado agora pela Bazar do Tempo.



A minissérie tem cores quentes, mas Pagliaro, para diferenciar o momento de ensaio, preferiu o preto e branco. A solução revelou-se acertada, pois a ausência de tonalidades ressalta a emoção dos atores em seu momento de criação. São cenas como a de Camila Silva encarando Juliana Paes (a mãe dos gêmeos na segunda fase da série). Ou ainda uma poderosa cena dramática de Eliane Giardini em um momento angustiante, entre Cauã Reymond e Antonio Fagundes, que vivem a família.



Luiz Fernando Carvalho é um criador cuidadoso, obstinado até, a ponto de somente começar um trabalho quando tem pleno domínio sobre a obra. A leitura de Dois Irmãos, romance de Milton Hatoum, possibilitou-lhe entender a trama como um épico familiar, cuja trajetória espelha a própria história do Brasil.