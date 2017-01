Calçadão de Caiobá passa por revitalização

Obras custarão R$ 7,2 milhões aos cofres públicos (foto: Franklin de Freitas)

Os veranistas que forem a Caiobá, balneário de Matinhos, poderão usar a ciclovia, construida junto com a revitalização da Avenida Atlântica, entre as Avenida Augusto Blistskow e o canal da avenida Paraná. São três quilômetros de obras que incluiram a pavimentação, substituição de luminárias, construção de calçadas, implantação de postes e pontos de ônibus, plantio de grama e sinalização.



A obra recebeu investimentos de R$ 7,2 milhões, feitos com recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), do governo estadual.



Em quatro anos, o Governo do Paraná aplicou R$ 26 milhões em obras de melhoria de infraestrutura urbana das cidades do Litoral, para atender os mais de 280 mil habitantes e também os turistas da região.



O presidente do Sistema Fecomércio, Darci Piana, avalia que a revitalização da orla vai estimular o comércio local, com a atração de mais turistas para a cidade