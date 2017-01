UFPR divulga resultado do vestibular nesta quinta-feira

A UFPR divulgará oficialmente o resultado do Vestibular 2016-2017 nesta quinta-feira, dia 12, às 14 horas, em entrevista coletiva com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, na sede do Núcleo de Concursos - Campus do Setor de Ciências Agrárias (Rua dos Funcionários, 1540, bairro Juvevê), em Curitiba. O resultado também será divulgado no portal do Núcleo de Concursos, na página da UFPR do Facebook e pelo aplicativo +UFPR (para telefones com o sistema operacional Android).