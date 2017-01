FAS concentra serviço para população de rua

Desde ontem, a Fundação de Ação Social (FAS) passa a concentrar o serviço de guarda-pertences exclusivo para a população de rua na unidade localizada na Rua Dr. Faivre, no Centro. A unidade que funcionava na Praça Osório foi desativada. A medida faz parte de um projeto de revitalização das praças da cidade, que prevê a requalificação de espaços públicos e a intensificação do trabalho da Guarda Municipal.

“Não estamos extinguindo um serviço e, sim, adequando um trabalho que continua a ser oferecido às pessoas em situação de rua”, explica a assessora da FAS, Maria Alice Erthal. Segundo ela, guardas municipais estão na praça, desde o início da manhã, orientando os usuários sobre a mudança. Cerca de 15 pessoas usavam o guarda-pertences da Praça Osório, diariamente.

O guarda-pertences que funciona na Rua Dr. Faivre, nº 1212, também recebe 15 usuários por dia, em média, e tem espaço físico para atender toda a demanda. O serviço de guarda-pertences é desenvolvido pela Prefeitura de Curitiba em parceria com o Instituto Pró-Cidadania. O local pode ser usado por pessoas cadastradas que, além de poder guardar pertences pessoais, roupas e colchões, têm o direito de usar gratuitamente os banheiros públicos da Urbs.

O guarda-pertences funciona diariamente, das 7 às 20 horas. O período para guardar os objetos pessoais é das 7 às 9 horas e a retirada deve acontecer das 18 às 20 horas.