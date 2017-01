Motorista deve pagar seguro obrigatório em guia separada

Proprietários de veículos automotores do Paraná precisam estar atentos. Neste início de ano, o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) não é a única obrigação. O Seguro Obrigatório (DPVAT) também precisa ser pago e em um boleto separado, que deve ser impresso pelo contribuinte.



O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é administrado pela Seguradora Líder – designada pelo governo federal, e deve ser pago junto com o vencimento do IPVA. A guia de recolhimento deve ser retirada no site https://pagamento.dpvatseguro dotransito.com.br e paga no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob e Rendimento. As taxas variam de R$105,65 a R$ 396,49, dependendo de cada tipo de veículo.



Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT foram reduzidos em 2017. Quem tem carro (exceto picape) vai pagar R$ 63,69, com mais os custos do bilhete e IOF, R$ 68,10. Para motocicletas, o valor será de R$ 180,65. O custo pode ser parcelado em até 3 vezes.



De acordo com a Superintendência de Seguros Privado (Susep), a redução de 37% nos valores ocorreu porque o número de indenizações pagas desde 2014 diminuiu, principalmente, em casos de invalidez.



O valor de indenizações não mudou em relação a 2016. Ela é de R$ 13.500 por morte, de até R$ 13.500 por invalidez permanente e de até R$ 2.700 para despesas médicas.

A TABELA DO DPVAT 2017

Automóveis:

R$ 63,69 (era de R$ 101,10)

Motocicletas:

R$ 180,65 (era de R$ 286,75)

Caminhões e caminhonetes:

R$ 66,66 (era de R$ 105,81)

Ônibus e micro-ônibus com cobrança de frete e lotação de mais de 10 passageiros:

R$ 246,23

Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação de até 10 passageiros, com cobrança de frete:

R$ 152,67

Ciclomotores de até 50 cilindradas (‘cinquentinhas’):

R$ 81,90 (era de R$ 130)

(*) Para todas as categorias, será cobrada ainda uma taxa de R$ 4,15 para emissão do seguro para quem optar pelo pagamento em cota única. Quem quiser parcelar o DPVAT pagará a taxa de R$ 9,63. Também haverá cobrança de imposto sobre operações financeiras (IOF).