Lapa recebe R$ 4 milhões para a pavimentação

O governador Beto Richa autorizou, na segunda-feira (9), a contratação e liberação de um empréstimo de R$ 4 milhões para pavimentação urbana ao município da Lapa. Os recursos serão liberados por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano (FDU). O governador também recebeu os prefeitos de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva, de Toledo, Lucio de Marchi, e de Londrina, Marcelo Belinati, para discutir questões dos municípios.

“Essa parceria é fundamental e o governador Beto Richa vem se mostrando republicano ao liberar recursos mesmo eu não sendo da sua base de apoio e nem do seu partido. Isso mostra o comprometimento dele com o interesse público”, disse o prefeito da Lapa, Paulo Furiati.

Os valores serão usados para a pavimentação de oito quilômetros de vias interligando vários bairros, como a Vila Lacerda e do Príncipe e Vila Esperança. A expectativa é licitar a obra até julho e concluir até o fim do ano. “É uma obra muito importante, que vai trazer mais segurança e qualidade de vida para população”, disse o prefeito.

Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o secretário da Cultura, João Luiz Fiani, o secretário da Comunicação, Marcio Villela, o deputado estadual Alexandre Curi, o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto e o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.