Fazenda já iniciou entrega de carnês

Os boletos do IPVA começaram a ser entregues nas casas dos contribuintes a partir de 28 de dezembro, com dados dos veículos, valores do imposto, forma de pagamento e as guias para recolhimento à vista ou da primeira e da segunda parcelas. O pagamento poderá ser feito a partir do dia 23 usando somente o número do Renavam nos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento e Sicredi). Outra opção é a GRPR (Guia de Recolhimento do Estado do Paraná), que estará disponível na internet. O IPVA vence de 21 a 27 de janeiro conforme o final da placa — em cota única ou parcelado em três vezes. O proprietário pode pagar à vista com desconto de 3%. A data deve ser conferido pelo Renavam no site www. fazenda. pr.gov.br. Há a opção do parcelamento em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Se não for quitado, o imposto só poderá ser pago de forma integral.