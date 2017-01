Paula Fernandes faz menos shows e põe culpa na crise

A cantora Paula Fernandes culpou, por tabela, a crise econômica pela queda no número de shows realizados por ela em 2016. Segundo a cantora mineira, foi um ano atípico e o número de shows foi próximo de 150 - ela já chegou a fazer 250 num ano. A declaração foi dada durante uma participação da artista no quadro Dancinha dos Famosos, do "Domingão do Faustão", da TV Globo, nesse domingo. A cantora voltou a aparecer depois de um desentendimento ao vivo com Faustão, em abril de 2016. Na ocasião, ela reclamou, aos palavrões, do violão desafinado e culpou a produção do programa.

Ainda durante o programa, a cantora afirmou que gostaria de lançar um álbum para o público infantil futuramente. "É importante que elas (as crianças) tenham referências", comentou.

Atores de Deadpool e Homem-Aranha se beijam

Os atores Ryan Reynolds e Andrew Garfield protagonizaram uma cena curiosa durante a 74ª edição do Globo de Ouro, ontem, em Los Angeles (Estados Unidos). Eles foram flagrados pelas câmeras dando num beijo quente durante a premiação. O motivo do beijo teria sido porque ambos perderam a estatueta nas categorias indicadas. Reynolds disputava o prêmio de melhor ator de comédia ou musical com Deadpool, vencido por Ryan Gosling com La la Land: Cantando Estações. Garfield, que já interpretou o Homem-Aranha, estava indicado como melhor ator de drama com Até o Último Homem, mas quem levou foi Casey Affleck com Manchester à Beira-Mar (todos os vencedores do prêmio estão ao lado). Na internet, o beijo inspirou ilustrações de fãs de Deadpool e Homem-Aranha.

Ivete Sangalo diz que quer mais um filho

Ivete Sangalo confidenciou que pretende ter um segundo filho no programa "Encontro", da TV Globo, de ontem. Segundo a cantora, os planos de engravidar foram adiados por causa do aumento de casos de zika vírus no Brasil nos últimos anos, mas devem ser retomados em breve, pois Marcelo, de 6 anos, quer muito ter um irmão ou irmãzinha. "Nasci para ser mãe. Descobri isso. Mas mosquitinho não quer saber de autógrafo não, quer descer o sarrafo em todo mundo. Então eu fiquei um pouco temerosa com isso, mas é um desejo muito grande", confidenciou. "Quando a gente tem um filho, a gente assina um contrato. Lê a primeira cláusula: 'vai ser o maior amor da sua vida'. E você, cego, assina, e não lê o resto: 'você perderá a sua paz para sempre", brincou Ivete.

Todos os vencedores do Globo de Ouro

Cinema

Melhor filme de drama "Moonlight", de Barry Jenkins

Melhor filme de comédia ou musical "La La Land: Cantando Estações", de Damien Chazelle

Melhor diretor Damien Chazelle, por "La La Land: Cantando Estações"

Melhor ator em filme de drama Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar"

Melhor atriz em filme de drama Isabelle Huppert, por "Elle"

Melhor ator em filme de comédia ou musical Ryan Gosling, por "La La Land: Cantando Estações"

Melhor atriz em filme de comédia ou musical Emma Stone, por "La La Land: Cantando Estações"

Melhor ator coadjuvante Aaron Taylor Johnson, por "Animais Noturnos"

Melhor atriz coadjuvante Viola Davis, por "Cercas"

Melhor roteiro "La La Land" (Damien Chazelle)

Melhor animação "Zootopia", de Byron Howard e Rich Moore

Melhor filme estrangeiro "Elle", de Paul Verhoeven (França)

Melhor trilha sonora "La La Land: Cantando Estações"

Melhor canção "City of Stars" de "La La Land: Cantando Estações"

Televisão

Melhor série dramática "The Crown" (Netflix)

Melhor ator em série dramática Billy Bob Thornton, por "Goliath"

Melhor atriz em série dramática Claire Foy, por "The Crown"

Melhor série musical ou de comédia "Atlanta" (FX)

Melhor ator em série musical ou de comédia Donald Glover, por "Atlanta"

Melhor atriz em série musical ou de comédia Tracee Ellis Ross, por "Black-ish"

Melhor minissérie ou telefilme "The People v. O.J.: American Crime Story" (FX)

Melhor ator em minissérie ou telefilme Tom Hiddleston, por "The Night Manager"

Melhor atriz em minissérie ou telefilme Sarah Paulson, por "The People v. O.J. Simpson"

Melhor ator coadjuvante Hugh Laurie, por "The Night Manager" (AMC)

Melhor atriz coadjuvante Olivia Coleman, por "The Night Manager"

Níver do dia

César Cielo

nadador brasileiro

30 anos