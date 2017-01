Ofensiva do PCC pela hegemonia do crime também afeta o Paraná

SAIBA MAIS População carcerária cresce 28% em sete anos no Paraná

A guerra travada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em busca da hegemonia no crime organizado também tem seus reflexos no Paraná. Segundo levantamento realizado pelo portal UOL, uma série de motins, assassinatos e transferências de presos em pelo menos 15 estados estaria relacionada com ações da facção paulista.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp) do Paraná, diversas transferências de presos precisaram ser feitas para prevenir conflitos e agressões entre presos ligados ao PCC e ao Comando Vermelho no Estado. Além disso, teriam sido apreendidas mensagens em que membros do PCC ordenavam ataques a rivais da quadrilha em presídios paranaenses.



O Primeiro Comando da Capital, inclusive, é considerado a facção criminosa de maior poder nas penitenciárias do Paraná. Para angariar novos membros, oferece proteção, auxílio jurídico e até apoio financeiro para a família do aliado.