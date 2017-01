Sociedade “prende muito e prende mal”, diz ministro

Do total de presos com informações disponíveis, a maioria (51,1%) cometeu crimes sem violência (foto: Wilson Dias /ABr)

Em outubro do ano passado, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que “o Brasil, historicamente, prende muito, mas prende mal. O Brasil prende quantitativamente, mas não prende qualitativamente”. E o Paraná, como estado da federação, não foge a regra e reflete essa situação.



Do total de presos com informações disponíveis no Mapa Carcerário, a maioria (51,1%) cometeu crimes sem violência. Além disso, há um grande número de detentos que não foram sentenciados (53,5%).



Alguns exemplos ajudam a retratar esse quadro. Dos 9.537 presos com informações sobre o tipo penal, ou seja, quais crimes cometeram, há um significativo número de pessoas detidas por uso ou posse de drogas (152) e até mesmo por “não colaborar na prevenção ou repressão ao tráfico” (1), lei de 1976 e já revogada.



Outros casos chamam a atenção. O popular “achado não é roubado”, por exemplo, é crime, previsto no Código Penal (artigo 169). No Paraná, há uma pessoa presa por “apropriar-se de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza”. A pena varia de um mês a um ano de detençao, ou multa. Há também presos por violar direitos de autor de programa de computador (artigo 12 da lei 9.609/1998), supressão ou alteração de marca de propriedade em gado ou rebalho alheio (artigo 162 do Código Penal) e por perturbar o sossego alheio.



A grande maioria dos detentos, contudo, acaba atrás das grades por conta de crimes relacionados com furto e roubo (36,9%) e ao tráfico de drogas (21,8%). Crimes mais graves, como homicídio e estupro, são minoria, respondendo, respectivamente, por 8,2% e 2,7% dos presos.



Com relação aos crimes mais comuns, roubo aparece na primeira colocação, seguido, na ordem, por tráfico de drogas, furto, homicídio, posse ou porte ilegal de arma, receptação, estupro, associação para tráfico de drogas, lesão corporal e disparo de arma de fogo.

DADOS

Totais de presos no Paraná



Sexo

Masculino:

27.625 (95,2%)

Feminino:

1.390 (4,8%)



Por tipo

Sentenciado:

13.365 (46,1%)

Não sentenciados: 15.520 (53,5%)

Não informado:

130 (0,4%)



Tipo de crime

Não informado/Inconsistências: 20.183 (65,1%)

Crimes violentos: 5.294 (17,1%)

Crimes sem violência: 5.531 (17,8%)



Tipo de regime de pena

Fechado:

10.386 (35,8%)

Não informado: 15.427 (53,1%)

Semiaberto:

3.103 (10,7%)

Aberto:

106 (0,4%)



Por Faixa Etária

Não informada:

6 (0,02%)

Menor que 18:

26 (0,09%)

Entre 18 e 21:

4.019 (13,85%)

Entre 22 e 24:

4.677 (16,12%)

Entre 25 e 29:

6.955 (23,97%)

Entre 30 e 34:

5.186 (17,87%)

Entre 35 e 45:

5.579 (19,23%)

Entre 46 e 59:

2.134 (7,35%)

Entre 60 e 69:

366 (1,26%)

70 anos ou mais:

67 (0,23%)



Por Tempo Detido

Não informado:

53 (0,2%)

Até 10 dias:

36 (0,1%)

De 11 a 20 dias:

105 (0,4%)

De 21 a 30 dias:

185 (0,6%)

De 31 a 90 dias:

3.147 (10,9%)

De 91 a 180 dias: 3.116 (10,7%)

De 181 dias a 1 ano: 3.903 (13,5%)

De 1 a 2 anos:

3.993 (13,8%)

Mais de 2 anos: 14.477 (49,9%)

ESCOLARIDADE