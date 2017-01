Estado falha na ressocialização

Na teoria, o sistema prisional brasileiro deveria privilegiar a ressocialização da população carcerária. Logo em seu artigo primeiro, a Lei de Execução Penal expõe seu objetivo: “Execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”



Daí, nota-se que as instituições penais deveriam trabalhar com uma dupla finalidade: a execução penal e oferecer ao apenado condições efetivas para que consiga retornar ao seio social, sem recorrer na criminalidade.



Na prática, contudo, isso não acontece. No Paraná, o índice de ressocialização fica em 12%. Dos 19.278 presos do sistema penal, 17.060 não estudam nem trabalham, 1.713 apenas trabalham e 432 apenas estudam. Já o número daqueles que estudam e trabalham chega a 73.



Essa falha do sistema criminal se reflete sobre os dados de reincidência. Embora não existam dados atuais sobre o número de presos reincidentes no Paraná, os índices nacionais, divulgados no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam que um em cada quatro ex-condenados volta a ser condenado em cinco anos.