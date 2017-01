Nova MTV aposta mais em pegação e para no tempo

Após a devolução da marca MTV pelo Grupo Abril para a Viacom, em 2013, ano em que também aconteceu sua primeira transmissão (1º de outubro, às 21h30) no sistema pago, logo se criou uma enorme expectativa quanto ao que o assinante poderia receber em termos de qualidade de programação da nova MTV. Depois de mais de 20 anos no ar em TV aberta, como "MTV Brasil", revelando grandes profissionais e marcando época, ninguém poderia sequer imaginar que o próximo estágio, nessa troca de mãos, seria andar para trás. O público e até mesmo as equipes que passaram pela outra esperavam um passo à frente. Só que não. Acompanhando o desenho de grade atual, como não ter saudade da antiga? A de agora se mostra mais preocupada em exibir jovens em meio a festas, bebedeiras, discussões calorosas e muito sexo, explorando formatos como "Are You The One?" e "De Férias com o ex", entre outros. Tipo uma visão americanóide fútil, para quem vive no frio e no meio do nada e precisa ver gente de biquíni. Difícil saber aonde tais realities de pegação irão levar o canal, até porque tudo que é demais cansa e se torna enfadonho. De qualquer forma, nem tudo por lá é uma tremenda perda de tempo. O "Adotada", por exemplo, que inclusive concorreu ao Emmy, surge como uma boa exceção.

Data limite

A Record planeja concluir até o dia 16 todo o processo de mudança dos profissionais da GGP (empresa do Gugu) para uma outra produtora, possivelmente a I9TV. Só a partir daí é que o diretor Virgílio Abranches irá reunir as equipes para tratar da temporada 2017 do Gugu. Enquanto isso, aguarda-se para os próximos dias o anúncio da renovação de contrato.

Fechou questão

A Globo definiu a data de 3 de abril para estreia de “A Força do Querer”, novela escrita por Glória Perez, já em gravação, que irá substituir “A Lei do Amor”. E para não melindrar as muitas estrelas do elenco, nada melhor que um rodízio. A cada fase, uma delas terá o devido destaque.

Dramalhão mexicano

No SBT, está marcada para o próximo dia 30 a estreia de “O que a vida me roubou”, novela estrelada por Angelique Boyer e Sebastián Rulli. Vai entrar no lugar de “A Gata”. Dramalhão de sucesso, conta a história de um homem que, após sair do coma, tenta reconquistar tudo o que a vida lhe roubou, incluindo a mocinha, vivida por Angelique.

Cirurgia

Apresentador do programa “Tá Sabendo?” na Rede TV!, Thiago Rocha aproveitou o período de férias para se submeter a uma cirurgia ortognática, conhecida por modificar a posição do maxilar, queixo e gengiva. Thiago voltou, ao vivo, na segunda-feira e vinha reclamando que não estava conseguindo respirar direito. Agora, tudo em ordem.

Negociação

Logo após “Velho Chico”, Benedito Ruy Barbosa começou a desenvolver novos trabalhos para a televisão. Só que agora, encerrado o período de férias, sua prioridade passa a ser a discussão da renovação de contrato com a Globo. O compromisso atual termina em março deste ano.

Boatos

Silvio Santos e a direção de programação do SBT continuam de férias. Porém, a rádio-corredor não para e fala em nova mudança na grade a partir do dia 16, inclusive com a volta de “Carrossel”. A assessoria não confirma.

Cinema

Nesta quinta-feira entra em cartaz o filme “Eu Fico Loko”, inspirado na vida de Christian Figueiredo. Com apenas 22 anos, ele conquistou 6,5 milhões de seguidores no seu canal do YouTube e escreveu três livros. Suely Franco está no elenco e interpreta Tatiana, avó de Christian.

Não para, não para

O “Amor & Sexo” da Fernanda Lima, após passagem pelo sábado, volta para as noites de quinta-feira na Globo, dia 26. E já praticamente garantido na programação de 2018.

Conversando

Maria Julia Coutinho, a Maju, está em negociação com a rádio Globo. O programa deverá estrear ainda neste semestre, sem comprometer seu trabalho nos informativos da TV.



Mudou

“O Sétimo Guardião”, novela de Aguinaldo Silva, sofreu uma mudança em relação ao mês de estreia na Globo. Em vez de abril de 2018, entrará em maio.

Bate Rebate

Os canais Fox 1 e Fox Action vão estar abertos entre os dias 12 e 16 para os assinantes de todas as operadoras que possuem o Fox Premium...

...No dia 15, o assinante poderá acompanhar a maratona da 5ª temporada de Homeland (12 episódios) e ao seu término assistir ao 1º episódio da 6ª temporada que estreia no mesmo dia que nos EUA.

Cenário do “Masterchef” continua montado no Estúdio 2 da Band, aguardando o início de gravações da nova temporada.

Band permanece afirmando que a próxima edição do “X Factor” estreia em agosto.

Dalton Vigh lance neste semestre o longa “A comédia divina”, no qual interpreta um apresentador de telejornal e se acha o próprio William Bonner...

...O ator também trabalha em outros dois roteiros para o cinema e irá dirigir um deles.

Rafael Cortez vai para o “BBB”, mas deixou várias gravações de entrevistas para o “Vídeo Show”.

Foi muito bem o “Caldeirão de Ouro” exibido sábado passado...

...O programa de Luciano Huck deu 16 de média na Grande São Paulo, aumentando em 4 pontos a audiência do horário em comparação com os quatro sábados anteriores.

No Rio, marcou 18 pontos e um crescimento de 3 pontos na faixa.

C’est Fini

Segundo a Globo, a saída de Tarcísio Meira da novela “A Lei do Amor” estava prevista na sinopse. Então tá.

