Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 2,9 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4280 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (9) em Belém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2,9 milhões. A quadra teve 88 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 4.698,57. No terno, houve 5.736 ganhadores, que receberão cada um R$ 108,39. Outros 142.529 ganharão R$ 2,39 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 14, 17, 18, 30 e 40. LOTOFÁCIL Duas apostas acertaram os 15 números do concurso 1459 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25. Confira o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.025.074,08 14 acertos - 250 apostas ganhadoras, R$ 2.523,26 13 acertos - 11.377 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 143.543 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 852.116 apostas ganhadoras, R$ 4,00