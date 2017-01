Palmeiras volta aos trabalhos com elenco incompleto

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual campeão brasileiro retornará aos trabalhos. Na manhã desta terça-feira, os jogadores do Palmeiras realizarão os exames e participarão, no período da tarde, do primeiro treinamento sob o comando de Eduardo Baptista. A atenção fora das quatro linhas, porém, continua direcionada ao mercado da bola. Pelo menos mais três nomes devem chegar ao elenco palmeirense: um lateral direito -além de Fabiano, que ainda negocia a chegada definitiva à Academia de Futebol-, um zagueiro e o esperado centroavante. Os nomes em pauta serão finalizados nas próximas semanas. O nome para o setor ofensivo aponta para Lucas Pratto. O Palmeiras trabalha para viabilizar o negócio e estuda até mesmo envolver o volante Arouca na negociação; o jogador é um pedido do técnico Roger Machado para reforçar o setor no Atlético-MG. O clube avançará mais forte sobre o argentino assim que resolver a pendência de renovação com a Crefisa, principal patrocinadora do clube. O dinheiro a ser gasto para contratar o camisa 9, no entanto, pode sair dos próprios cofres palestrinos, sem a ajuda da empresa de Leila Pereira. No setor defensivo, Antonio Carlos, que atuou emprestado pela Ponte Preta no último ano, negocia. O Palmeiras conta com apenas quatro zagueiros atualmente no elenco: Yerry Mina, Vitor Hugo, Thiago Martins e Edu Dracena. Ainda na lateral direita, o Palmeiras sofreu com um imprevisto de última hora. Fabiano possuía acordo encaminhado para reforçar em definitivo o clube de Palestra Itália. Entretanto, um novo pedido do Cruzeiro travou o negócio na última segunda-feira. Dos novos reforços, apenas Felipe Melo e Guerra se ausentarão nas atividades desta terça-feira. O volante brasileiro ganhou alguns dias para agilizar a mudança para São Paulo, enquanto o venezuelano segue de férias, já que atuou no Mundial de Clubes pelo Atlético Nacional-COL. Cleiton Xavier Do elenco campeão brasileiro, um nome deverá ser ausência no primeiro dia de trabalho do Palmeiras. O meia Cleiton Xavier, que negocia a transferência para o Vitória, não deve se apresentar junto com o restante do elenco para os trabalhos desta terça-feira. Também envolvido em negociação, Agustín Allione é esperado para os exames médicos pela manhã. O meia argentino ainda negocia o empréstimo para o Sport, apesar de o clube pernambucano anunciar o veto à proposta palmeirense pelo lateral Samuel Xavier.