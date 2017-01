Fellipe Bastos sela saída na Ásia e chega a SP para assinar com Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fellipe Bastos, 26 anos, está muito perto do Corinthians. Ele é aguardado nesta terça-feira, em São Paulo, para finalizar os termos de seu acordo, já apalavrado. Fellipe Bastos obteve liberação do Al Ain, dos Emirados Árabes, o que facilita a negociação com o Corinthians. Ainda não há detalhes sobre o contrato com o volante, que deverá ser o terceiro jogador da posição adquirido pela direção corintiana. Nome ligado ao Corinthians há bastante tempo, Fellipe Bastos estava satisfeito com a vida em Dubai, mas gostou da possibilidade de retorno ao Brasil. O jogador atuava nos Emirados Árabes desde 2015, quando deixou o Grêmio. Antes, atuou por Ponte Preta e Vasco, além do Benfica-POR. Na avaliação da comissão técnica, Fellipe Bastos se enquadra melhor como segundo volante, posição que também tem Rodriguinho, Camacho e os jovens Maycon e Marciel. A força física e o chute de longa distância são suas melhores características. Já para funções mais defensivas, o ex-palmeirense Gabriel Girotto realizou exames nesta segunda-feira e assinará acordo por quatro anos. Paulo Roberto, ex-Sport, também fechou um ano de contrato. Três atacantes já foram anunciados: Luidy, Jô e Kazim.