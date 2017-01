Santos ainda não apresentou proposta por Robinho

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ver os representantes de Robinho se agradarem com a oferta salarial, o Santos não enviou a sua proposta oficial ao Atlético-MG para tentar contratar o jogador do time de Belo Horizonte. A reportagem apurou junto ao clube paulista que, antes disso, a diretoria santista gostaria de ter certeza que o atleta está disposto a voltar. Eles acreditam que não. E o motivo não é financeiro. Os dirigentes santistas alegam nos bastidores que a última negociação para fechar com Robinho, no início do ano passado, antes dele fechar com o Atlético-MG, gerou mágoas no atleta. Na ocasião, o presidente Modesto Roma esteve internado e, por isso, deixou a transação aos cuidados de terceiros. Nos bastidores da Vila Belmiro, a diretoria santista reconhece que alguns dirigentes erraram em dois sentidos: não deram a atenção que o ídolo merecia e "pesaram a mão" na transação, colocando o jogador "na parede" para que ele aceitasse a proposta. Sem acerto com o Santos, Robinho fechou com o Atlético-MG até o fim desta temporada. Neste ano, Modesto Roma tenta corrigir a falha da diretoria santista e não esconde, até publicamente, que sonha com o retorno do ídolo ao Santos. Internamente, o dirigente também não mede esforços para contratar o atacante. Na última sexta-feira, em encontro com a advogada e representante do atleta, Marisa Alija, Modesto Roma apresentou os valores financeiros que está disposto a pagar por Robinho e viu que agradou o estafe do jogador. Os números superam os R$ 600 mil mensais, mas tanto o clube, como o estafe do atleta, não confirmam os valores financeiros. Caso tenha a certeza que Robinho deseja voltar, o Santos promete "barganhar" o valor da multa rescisória. Qualquer clube que esteja interessado em Robinho precisa gastar R$ 100 milhões para quebrar o vínculo do jogador com o Atlético, que vai até dezembro. O clube paulista promete fazer uma estimativa de mercado, alegando que Robinho tem contrato somente até o fim deste ano com o Galo. O valor da proposta ao clube mineiro ainda é mantido em sigilo.