Fifa aprova ampliação da Copa do Mundo para 48 times a partir de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho da Fifa aprovou por unanimidade nesta terça-feira (6) a proposta de aumentar a Copa do Mundo de 2026 de 32 para 48 seleções. A decisão foi publicada no Twitter oficial da federação internacional de futebol. Hábil articulador, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, negociou nos últimos meses um acordo para colocar mais 16 países na competição e tentar arrecadar mais. Ao ampliar o número de participantes, ele agrada a periferia do mundo do futebol, que terá mais chances de disputar o torneio. Em seu post, a Fifa apenas informou que o novo formato do Mundial terá 16 grupos com três seleções. Mais detalhes serão divulgados após o encerramento da reunião do Conselho, que tem 37 membros, em Zurique.