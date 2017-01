Assaltantes fecham BR-277 e explodem carro-forte

(foto: Rede News 24 horas)

Assaltantes bloquearam um dos sentidos do quilômetro 45 da BR-277, em Morretes, na noite de segunda-feira (9) e explodiram um carro-forte que seguia para o litoral do estado. A ação foi cinematográfica, mas acabou na morte de um dos seguranças do carro-frote.

Os bandidos teriam se aproximado do veículo em uma caminhonete Hilux e um caminhão foi utilizado para bloquear a rodovia.

As duas pistas foram bloqueadas e os bandidos fugiram para o matagal que fica na beira da rodovia. Ainda não se sabe se os bandidos foram no sentido litoral ou para Curitiba. A polícia conseguiu prender dois suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, a explosão aconteceu na pista sentido litoral da rodovia. Equipes policiais resgataram quatro seguranças da empresa de vigilância que estavam próximos ao local da explosão. De acordo com a PM, dois homens foram flagrados enquanto recolhiam dinheiro que permanecia na rodovia e foram presos. Eles estariam passando pela rodovia e resolveram pegar as cédulas.

As buscas pelos assaltantes continuam.