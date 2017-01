Pronto para jogar, Romulo treina nas férias e aguarda anúncio do Flamengo

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Romulo vive a ansiedade de ser confirmado como reforço do Flamengo. Enquanto seguem os trâmites com o Spartak Moscou-RUS, o volante mantém a rotina de treinos nas férias e aguarda o aval para se apresentar ao novo clube. O jogador segue no Brasil. Ele está na cidade de Picos, no Piauí. Se o anúncio do Rubro-negro não ocorrer até a próxima quinta-feira (12), Romulo viajará à Rússia para se juntar ao Spartak. No cenário ideal, o Flamengo o espera na reapresentação do elenco. Porém, os dirigentes até consideram a possibilidade de que o acerto demore mais alguns dias. Independentemente do panorama, a meta é a de contar com o volante o mais rápido possível. Romulo sabe disso e está pronto para jogar. Ele realiza treinos físicos nas férias e posta com frequência as atividades no Instagram. A partida mais recente pelo Spartak foi em 26 de novembro. Na ocasião, atuou 15 minutos na derrota por 1 a 0 para o Terek Grozny. A última vez em que jogou 90 minutos foi em 22 de outubro. Os profissionais do Flamengo estão informados das condições do atleta. Como vinha de temporada regular na Rússia, ele não terá problemas para entrar em campo. Está, ao menos, nivelado com o elenco, o que é considerado fundamental na expectativa de contar com todas as peças disponíveis o quanto antes. Romulo e Flamengo já acertaram as bases do contrato, mas a liberação do Spartak Moscou-RUS demora mais do que os cariocas esperavam. O empresário Carlos Leite negocia com os russos. A ida do volante para o time rubro-negro, no entanto, é tratada como um "caminho sem volta". Romulo tem contrato com o Spartak até 30 de junho e aguarda a resolução do caso. Enquanto isso, evita falar sobre o Flamengo e espera apenas que 2017 seja melhor do que 2016. "Foi um ano bom, não terminou do jeito que gostaria. No finalzinho acabei passando os últimos jogos sem atuar, mas no ano todo creio que foi bom. Jogar no Brasil tem o calor da torcida diferente, o ambiente com os jogadores, e claro que o desejo existe. Mas até agora não tem nada definido. Se Deus quiser, espero poder dar um final positivo nas situações que aparecem de especulações. Tomara que a definição seja boa", comentou à TV Picos.