Saiba quais cursos universitários dão retorno financeiro mais rápido

Nessa época do ano, milhares de estudantes em todo o Brasil estão prestando vestibulares ou recebendo os resultados para ingressar no Ensino Superior. Além da afinidade, outro fator importante para levar em conta no momento de optar por um curso universitário é a velocidade em que se dará o retorno financeiro da profissão. Para ajudar nessa escolha, o Mundo Vestibular (www.mundovestibular.com.br) fez um levantamento do tempo que as dez graduações com mais matrículas do país – quase 50% do total – levam para se pagar, segundo o Censo da Educação Superior 2015 do MEC.



A pesquisa aponta que Gestão de Recursos Humanos é o curso em que é possível reaver o investimento de forma mais rápida, o que ocorre em cinco meses, devido à sua mensalidade acessível e curta duração. Pedagogia e Ciências Contábeis também estão no topo do ranking, ambos com dez meses. Por outro lado, as graduações que mais demoram a ser pagas são Direito e Engenharia de Produção: são necessários três anos ou mais (42 e 36 meses, respectivamente). Em seguida, entre os retornos mais lentos, está Engenharia Civil, com pouco menos de três anos (34 meses).



Na lista, ainda constam Serviço Social, cujo retorno se dá em 10 meses; Administração, 13 meses; Psicologia, 25 meses e Enfermagem, 27 meses. Fora do top 10 mais procurados do Brasil, o tradicional curso de Medicina leva quase cinco anos para ter seu custo restituído. “Embora um médico assistente ganhe bem mais do que seus colegas de outras áreas, o curso de Medicina é muito mais longo e caro do que a média”, considera Fernanda Lapidus Hecht, gerente de mídia on-line da QuinStreet, que administra o Mundo Vestibular.



A pesquisa considerou mensalidades e durações médias das graduações em questão e salários de um primeiro emprego na área: assistente jurídico, assistente administrativo, assistente pedagógico, entre outros. Não foram levados em conta os valores recebidos por estágios durante a faculdade pelo fato de serem facultativos ou não remunerados em alguns casos. “Saber quanto tempo um curso universitário leva para se pagar é fundamental, especialmente para os estudantes que bancam integral ou parcialmente os seus estudos”, declara Fernanda.