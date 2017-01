Hernani, ex-Atlético, é apontado como destaque pela UEFA

(foto: Reprodução/Twitter)

O volante Hernani, que foi vendido do Atlético para o Zenit da Rússia, foi apontado pela UEFA como um dos jogadores a serem observados nesta temporada da UEFA Europa League.

Em sua conta do Twitter, a entidade destacou a contratação do jogador revelado no CT do Caju. Hernani foi considerado um dos destaques da equipe atleticana na disputa da temporada 2016, com gols importantes no Campeonato Paranaense e na Série A.

O jogador se tranferiu para o Zenit da Rússia e já foi apresentado na nova equipe. Ele irá jogar ao lado de Giuliano, ex-Paraná Clube.