Chaves aumenta audiência do SBT em 70%

(foto: Divulgação)

Não foi sem querer querendo que Silvio Santos decidiu colocar (mais uma vez) episódios de Chaves na grade de programação do SBT. Desde que voltou ao ar no começo de 2017, contando com a própria astúcia, "Clube do Chaves" aumentou em 70% a audiência da emissora no horário da tarde, antes ocupado pelo "Fofocando".

Além das historinhas bem gostosas de se ver do Chaves, a atração exibe episódios de outros personagens clássicos do humorista Roberto Bolaños, como Chapolin e Dr. Chapatin.