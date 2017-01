Com 11 indicações, 'La La Land' lidera lista do Bafta

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de levar sete prêmios no Globo de Ouro, no último domingo (8), o filme "La La Land - Cantando Estações" lidera outra premiação: está indicado a 11 categorias do 70º Bafta, o Oscar britânico. Na sequência, com nove indicações cada um, vêm "Animais Noturnos" e "A Chegada". A lista foi divulgada na manhã desta terça (10). A cerimônia está marcada para o dia 12 de fevereiro, no Royal Albert Hall, em Londres, e será apresentada por Stephen Fry (que assume o posto pela 12ª vez). Melhor filme "La La Land - Cantando Estações" "A Chegada" "Eu, Daniel Blake" "Manchester By the Sea" "Moonlight" Melhor atriz Amy Adams ("A Chegada") Emily Blunt ("A Garota do Trem") Emma Stone ("La La Land - Cantando Estações") Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") Natalie Portman ("Jackie") Melhor ator Andrew Garfield ("Até o Último Homem") Casey Affleck ("Manchester by the Sea") Jake Gyllenhaal ("Animais Noturnos") Ryan Gosling ("La La Land - Cantando Estações") Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico") Melhor atriz coadjuvante Hayley Squires ("Eu, Daniel Blake"0 Michelle Williams ("Manchester by the Sea") Naomie Harris ("Moonlight") Nicole Kidman ("Lion") Viola Davis ("Cercas") Melhor ator coadjuvante Aaron Taylor-Johnson ("Animais Noturnos") Dev Patel ("Lion") Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins") Jeff Bridges ("A Qualquer Custo") Mahershala Ali ("Moonlight") Melhor filme britânico de 2017 "American Honey" "Denial" "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los" "Eu, Daniel Blake" "Notes on Blindness" "Under the Shadow"" Melhor filme em língua estrangeira "Dheepan" "Julieta" "Mustang" "O Filho de Saul" "Toni Erdmann" Melhor documentário "13th" "The Beatles: Eight Days A Week" "The Eagle Huntress" "Notes on Blindness" "Weiner" Melhor animação "Procurando Dory" "Kubo e a Espada Mágica" "Moana" "Zootopia" Melhor diretor Denis Villeneuve ("Arrival") Ken Loach ("Eu, Daniel Blake") Damien Chazelle ("La La Land - Cantando Estações") Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea") Tom Ford ("Animais Noturnos") Melhor fotografia "A Chegada" "A Qualquer Custo" "La La Land - Cantando Estações" "Lion" "Animais Noturnos" Melhor estreia de um roteirista, diretor ou dramaturgo britânico em 2017 "The Girl With All the Gifts", de Mike Carey (roteirista), Camille Gatin (produtor) "The Hard Stop", de George Amponsah (roteirista/ diretor/ produtor), Dionne Walker (roteirista/ diretor) "Notes on Blindness", de Peter Middleton (roteirista/ diretor/ produtor), James Spinney (roteirista/ diretor), Jo-Jo Ellison (produtorr) "The Pass", de John Donnelly (roteirista), Ben A. Williams (diretor) "Under the Shadow", de Babak Anvari (roteirista/ diretor), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (produtores) Melhor roteiro original Taylor Sheridan ("A Qualquer Custo") Paul Laverty ("Eu, Daniel Blake") Damien Chazelle ("La La Land - Cantando Estações") Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea Barry Jenkins ("Moonlight") Melhor roteiro adaptado Eric Heisserer "A Chegada") Robert Schenkkan, Andrew Knight ("Até o Último Homem") Theodore Melfi, Allison Schroeder ("Estrelas Além do Tempo") Luke Davies ("Lion") Tom Ford ("Animais Noturnos") Melhor edição "A Chegada" "Até o Último Homem" "La La Land - Cantando Estações" "Manchester By the Sea" "Animais Noturnos" Melhor direção de arte "Doutor Estranho" "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los" "Ave, César!" "La La Land - Cantando Estações" "Animais Noturnos" Melhor figurino "Aliados" "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los" "Florence Foster Jenkins" "Jackie" "La La Land - Cantando Estações" Melhor maquiagem "Doutor Estranho" "Florence Foster Jenkins" "Até o Último Homem" "Animais Noturnos" "Rogue One: Uma História Star Wars" Melhor som "A Chegada" "Horizonte Profundo: Desastre no Golfo" "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los" "Até o Último Homem" "La La Land - Cantando Estações" Melhores efeitos visuais "A Chegada" "Doutor Estranho" "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los" "The Jungle Book" "Rogue One: Uma História Star Wars"