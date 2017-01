Clubes europeus e dirigentes criticam inchaço da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Europeia de Clubes, que representa clubes de futebol europeus, manifestou total desaprovação ao aumento times na Copa do Mundo a partir de 2026, anunciada pela Fifa na manhã desta terça (10). "A Associação Europeia de Clubes reitera que não é a favor da expansão da Copa do Mundo. Nós não vemos os méritos de mudar o formato atual de 32 seleções que foi provado ser a fórmula perfeita de todas as perspectivas. Questionável também é a urgência em se aprovar a decisão nove anos antes de ser aplicada, sem o próprio envolvimento de todos que serão impactados pela mudança". "Entendemos que a decisão foi tomada com base em razões políticas e não esportivas e considerada a partir de pressão política, o que a ECA acredita ser lamentável. A ECA vai analisar em detalhes o impacto e as consequências do novo formato e vai levar o assunto ao próximo encontro executivo marcado para o final de janeiro", diz a Associação. Copa do Mundo Além da associação europeia, dirigentes de ligas de outros países como Alemanha e Espanha também criticaram a situação. "A Fifa faz política e Infantino também quando foi eleito e prometeu mais seleções na Copa. Quero cumprir suas promessas eleitorais, mas as promessas não têm o futebol profissional em conta. A reforma sendo submetida a aprovação em Conselho, mas não com nossa opinião. Isso nos enoja", disse o presidente da Liga Espanhola Javier Tebas. "A Copa do Mundo com 48 seleções é um mau sinal. Somente coisas políticas foram levadas em consideração", disse o diretor da Budesliga (Liga da Alemanha) Karl-Heinz Rummenigge. Proposta para a Copa-2026