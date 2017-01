Urbs está em dia com os repasses às empresas do transporte coletivo

A Urbs informa que está rigorosamente em dia com os repasses do Fundo de Urbanização de Curitiba às empresas de transporte coletivo São José Filial e CCD, que paralisaram serviços nesta terça-feira (10) . As outras oito empresas funcionam normalmente.

As linhas afetadas pela paralisação são os alimentadores do eixo Boqueirão (entre as ruas Francisco Derosso e Canal Belém) e do Leste (Avenida das Torres até imediações do Detran-PR).

A Urbs destaca que as empresas do transporte coletivo são remuneradas de acordo com o que determina o contrato, constando riscos assumidos, e que cobrará providências do Consórcio Pioneiro, do qual as duas empresas fazem parte. A expectativa é que até o fim da tarde as empresas normalizem o serviço de transporte público nessas regiões.