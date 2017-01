MON recebe festa cervejeira no sábado

(foto: Divulgação)

Verão, cerveja artesanal, música e comidinhas, tudo isso em um dos principais pontos turísticos de Curitiba: o Museu Oscar Niemeyer (MON). Assim será a primeira edição do Sunset Session, evento gratuito que será realizado pela cervejaria Way Beer, no próximo dia 21 de janeiro (sábado).

Durante o Sunset Session, a Way Beer vai promover o lançamento oficial de suas três primeiras cervejas em lata: Watermelon Ale, Coffee Brown Ale e JabutiGose. As bebidas serão comercializadas já geladas para serem consumidas no local. Além disso, o público terá a oportunidade de saborear outros chopes da Way Beer, com valores a partir de R$ 8, entre eles American Pale Ale, Premium Lager, Die Fizzy Yellow IPA, Red Ale, Avelã Porter, Amburana Lager e Sour Me Not.

Além das cervejas artesanais, o Sunset Session contará com comidinhas especiais que serão preparadas por empreendimentos de destaque no mercado paranaense, entre eles a Bon Vivant, a Monte Bello e a Gellataio. Para completar a programação, o DJ André Gomide vai embalar o evento com muita música boa.

O Sunset Session será realizado no vão livre do Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico.