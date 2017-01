Palmeiras se reapresenta e libera seis jogadores para negociar transferência

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis jogadores do Palmeiras foram liberados da reapresentação do time na manhã desta terça-feira (10) para negociarem sua transferência para outros clubes. O goleiro Vagner, o lateral João Pedro, o volante Matheus Sales, os meias Allione e Cleiton Xavier e o atacante Leandro Pereira estão em "negociações avançadas com outros times", segundo o clube. No total, 26 jogadores compareceram ao centro de treinamento da equipe para realizar exames médicos e testes físicos. Felipe Melo, Alejandro Guerra e Yerry Mina ganharam alguns dias a mais de descanso, e não foram ao clube nesta terça. O volante brasileiro foi liberado para acertar detalhes da mudança em São Paulo, enquanto os dois atletas estrangeiros ainda estão de férias. O elenco realizou duas atividades pela manhã. O início do trabalho ficou marcado por uma conversa com o técnico Eduardo Baptista e Alexandre Mattos. Confira a lista de jogadores que se reapresentaram: Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre Laterais: Egídio, Jean e Zé Roberto Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo Volantes: Arouca, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê Meias: Fabrício, Hyoran, Michel Bastos, Moisés, Raphael Veiga e Vitinho Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes