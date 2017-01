Vasco oferece encostados, mas salário emperra negociações

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um grupo de jogadores fora dos planos da comissão técnica, o Vasco tem procurado clubes interessados no Brasil em troca de um alívio na folha salarial. Nomes mais conhecidos, Jorge Henrique, Diguinho e Julio Cesar já estiveram em pauta nas diretorias de Goiás e Santa Cruz, por exemplo, mas os salários de mais de R$ 100 mil têm sido um entrave na conclusão dos negócios. Os pernambucanos se animaram com a possibilidade de contratar o atacante, mas ao tomarem conhecimento dos vencimentos, colocaram o pé no freio, uma vez que após a queda para a Série B, eles adotaram uma política de contenção de gastos. Diferentemente do restante do elenco, que está treinando desde o dia 2 de janeiro, os encostados só se reapresentarão nesta quinta-feira em São Januário, enquanto o time viajará para os Estados Unidos onde disputará a Florida Cup. Eles seguirão uma programação específica em horários alternativos até que definam seus futuros. Além de Jorge Henrique, Diguinho e Julio Cesar, Júnior Dutra é outro que está na mesma situação e não faz parte dos planos para a temporada. Ele havia sido uma indicação do ex-treinador cruzmaltino Jorginho.