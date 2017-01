Santos fecha amistoso contra time de Marrocos para exibir reforços

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos, que se reapresenta aos trabalhos nesta quarta-feira (11), no CT Rei Pelé, fechou o amistoso internacional com o Kenitra, do Marrocos, que será realizado no dia 29 de janeiro, no estádio Pacaembu, em São Paulo. O UOL Esporte havia revelado que o clube paulista almejava estrear na temporada 2017 com o jogo festivo. O Kenitra, segundo clube mais antigo do país, foi fundado em 1938 e disputa o Campeonato Marroquino de Futebol. A ideia da diretoria santista é utilizar o amistoso para exibir os cinco reforços contratos pelo clube aos torcedores -os atacantes Kayke e Vladmir Hernandez, o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete e o lateral ambidestro Matheus Ribeiro. Além do amistoso internacional, a cúpula santista praticamente definiu os jogos que o time mandará no Pacaembu em 2017. No primeiro semestre, o clube paulista jogará pelo menos três vezes na capital. E um jogo está decidido que será pela Copa Libertadores da América. Os dirigentes santistas definiram que o duelo de volta contra o Independente de Santa Fé, da Colômbia, válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental, às 21h45, será realizado no Pacaembu. O Santos ainda deve jogar mais duas vezes no Pacaembu pelo Campeonato Paulista. São duas opções -contra a Ferroviária, no dia 19 de fevereiro, válido pela quarta rodada, e diante do Botafogo, no dia 25 de fevereiro, pela sexta rodada. O jogo contra o Novorizontino, pela última rodada da fase de grupos, também foi avaliado para ser transferido para o Pacaembu, mas o Santos recuou por precaução. A diretoria analisou que pode ser uma partida decisiva e, por isso, escolheram manter na Vila Belmiro.