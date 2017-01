Inter avança em negociação e se prepara para comprar Uendel, do Corinthians

DASSLER MARQUES E MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional avançou na negociação com o Corinthians pelo lateral esquerdo Uendel. O jogador sai do clube do Parque São Jorge apenas em caso de venda, e é exatamente isso que o time gaúcho está tentando alinhavar. Sem dinheiro, a ideia da direção vermelha é parcelar o pagamento e contar com a verba da venda de William. O lateral direito está se acertando com Wolfsburg, da Alemanha. O negócio movimentará algo próximo de R$ 10,1 milhões. Para o Inter ficam R$ 6,5 milhões aproximadamente. Após uma sondagem inicial por empréstimo afastada, o Inter não desistiu de ter Uendel. Tentou outras alternativas sem custo, como Renê, do Sport, Sidicley, do Atlético-PR, e Mena, do Cruzeiro. Mas acabou retornando ao projeto inicial. Nos últimos dias, o time gaúcho avançou. Imagina parcelar o pagamento para comprar o jogador e contar com a verba da venda de William para fazer parte da cota pedida pelo Corinthians. Inicialmente, o Internacional temia que Uendel não quisesse jogar a Série B. Mas recebeu uma sinalização positiva da estafe do atleta, que mostrou não haver tal problema. Publicamente, o Corinthians diz não ter proposta oficial do Inter. A direção gaúcha, por sua vez, adota o discurso de "não falar em nomes", mas elogia repetidamente o corintiano. Dentro da direção do Corinthians, há quem defenda a negociação de Uendel, embora seja um jogador respeitado e que teve bom rendimento nos últimos dois anos. O principal ponto diz respeito aos reservas. O Corinthians vê em Moisés, 22 anos, e Guilherme Arana, 20 anos, dois jogadores com ótima capacidade, baixo salário e grande potencial para uma transferência futura. Uendel, por sua vez, custa mais de R$ 200 mil por mês e, com 28 anos, já não tem perspectivas de render para os cofres do clube.